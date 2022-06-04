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فنان مصري: طليقتي الإعلامية كانت على ذمة رجل آخر وهي مراتي (فيديو)

مجتمع

فنان مصري: طليقتي الإعلامية كانت على ذمة رجل آخر وهي مراتي (فيديو)
Gettyimages.ru
زواج
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أكد الفنان المصري محمد غنيم أنه تعرض لضغط شديد من طليقته وهي إعلامية معروفة.

وصرح بأنها كذبت عليه وأوهمته بانتهاء علاقتها بزوجها الأول ليكتشف بعد 30 شهرا من الزواج أنها مازالت على ذمته.

وقال محمد غنيم في تصريح لـ"صدى البلد": "ماشية تتكلم في الشارع وفي كل مكان عليا، والموضوع قديم أنا كنت محترم وسترت الدنيا لكن مطلعش أنا في الآخر راجل عرة والموضوع من حوالي سنتين والقضية اتحفظت وأنا بحترم القضاء المصري".

وتابع قائلا: "دي ورتني أيام أسود من قرن الخروب وبهدلتني أنا وعيالي.. وبعد كل حاجة وبعد ما اتصالحنا وسكتنا.. قعدت تتكلم عليا في الميديا وتقول إني بجري وراها".

واختتم الفنان المصري بالقول: "دي قعدت 30 شهرا في بيتي بأكلها وبلبسها وبشربها".

المصدر: "صدى البلد"

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