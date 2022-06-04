نجمة "أراب آيدول" سورية تتعرض لانتقادات لاذعة لمطالبتها بالزواج المدني (فيديو)

تعرضت نجمة "أراب آيدول" السورية فرح يوسف لهجوم وانتقادات لاذعة بعد مطالبتها بالزواج المدني في سوريا.

وقالت يوسف خلال لقاء أجرته مع الإعلامية رابعة الزيات "أطالب بوجود زواج مدني بسوريا، حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين".

وبينت أن "زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الاثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الاثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه".

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تصريحات فرح يوسف، ما عرّضها لانتقادات واسعة.

وعادة ما تثير النجمة فرح يوسف الجدل بملابسها الجريئة التي تظهر بها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي مما يعرضها دائما للانتقادات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي