محامية جوني ديب تنهي الجدل حول علاقة غرامية تجمعها به

أنهت محامية جوني ديب كاميل فاسكيز، الشائعات حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع نجم قراصنة الكاريبي سرا.

وخرجت المحامية البالغة من العمر 37 عاما في المدينة مع صديقها البريطاني بعد فترة وجيزة من نجاحها في ربح قضية التشهير لموكلها النجم جوني ديب ضد زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، شوهدت فاسكيز وهي تستمتع بنزهة رومانسية مع إدوارد أوين المدير التنفيذي البريطاني في WeWork.

أثار التفاعل اللطيف بين جوني ديب ومحاميته التساؤولات حول علاقة تجمعها، وخصيصا بعد فوزه بالقضية التي سيطرت على وسائل على الإعلام لأسابيع.

وخطفت المحامية فاسكيز الأضواء خلال جلسات المحاكمة الخاصة بقضية "التشهير"، وطغى حضور كاميل فاسكيز القوي والحازم وأسئلتها الذكية التي ساهمت بدرجة كبيرة بحسم القضية لصالح موكلها، على كل أطراف القضية رغم الشهرة الكبيرة لجوني ديب وأمبر هيرد.

وفاسكيز محامية من مقاطعة "Orange Couny" في كاليفورنيا وتتولى قضايا التشهير بالدرجة الأكبر، وتعمل المحامية أيضا في النزاعات المتعلقة بالعقود وبالشركات وبحقوق العمالة.

المصدر:.geo+Social media