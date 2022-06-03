ارتدت العباءة وكشفت شعرها.. زاخاروفا تشيد بالسعوديين وتتحدث عن سبب ظهورها بزي عربي في المملكة

أجرى مراسل قناة RT العربية حسن نصر مقابلة قصيرة مع المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء عودتها من جولة في السعودية ووجه لها سؤالا حول الزي الذي ارتدته خلال الزيارة

وخلال المقابلة قال نصر للمسؤولة الروسية "لقد رافقت وزير الخارجية الروسي خلال زيارته للسعودية في هذا اللباس الجميل، وأعجب السعوديون بمظهرك، ووجهوا لك سؤالا، من ساعدك على اختيار الملابس؟".

ومن جهتها أجابت زاخاروفا "الفستان الذي ارتديته صناعة وطنية روسية، أما العباءة فقد ساعدني في اختيارها موظفو السفارة الروسية لدى السعودية، وأظن أنه اختيار موفق".

وقالت إنها ارتدت هذا الزي احتراما للتقاليد السعودية وللإصلاحات التي تجريها المملكة لصالح المرأة في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT