الملكة البريطانية تلتقي لأول مرة بابنة الأمير هاري

التقت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، بابنة حفيدها الأمير هاري، وذلك للمرة الأولى، خلال زيارة يجريها دوق ودوقة ساسكس إلى لندن مع طفليهما للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة.

ووفقا لأوميد سكوبي، المؤلف المشارك لسيرة دوق ودوقة ساسكس "العثور على الحرية" قدم الزوجان طفلتهما إلى الملكة يوم أمس الخميس، وذلك قبيل عيد ميلاد ليليبت الأول يوم غد السبت.

وقال سكوبي: "أعتقد أن الناس يتوقعون نوعا حفل عيد ميلاد كبير ومترف.. ولكن مما قيل لي، لا يجب أن نتوقع أي شيء. تلك اللحظات مع ليليبت خاصة جدا بينهم وبين الملكة وبالطبع نحن نعرف كم كانت تتطلع إلى ذلك".

وأضاف: "الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حريصان، على عدم الظهور علنا بشكل دائم خلال الرحلة إلى المملكة المتحدة".

المصدر: "الإندبندنت"