رجل يحطم آثارا تاريخية بقيمة 5 ملايين دولار في متحف دالاس

أعلنت شرطة مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية عن تعرض آثار تاريخية إغريقية بمتحف دالاس لاعتداء أسفر عن أضرار بقيمة 5 ملايين دولار.

ويشار إلى أن مرتكب الاعتداء المدعو برايان هرنانديز، عمره 21 سنة، الذي وجهت إليه تهمة جنائية، وقد يواجه عقوبة السجن من 5 سنوات إلى السجن المؤبد.

وحسب الشرطة، فإن هرنانديز تسلل إلى المتحف مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وبدأ بتحطيم القطع الأثرية بشكل عنيف.

وحطم الرجل أمفورة يونانية تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد، وقدرا يونانيا يعود إلى سنة 450 قبل الميلاد، وتقدر قيمتهما بنحو 5 ملايين دولار، وبعض القطع الأثرية الأخرى.

وأشارت الشرطة إلى أن هرنانديز لم يحمل أي سلاح، ولا تزال دوافعه غير واضحة.

المصدر: أسوشيتد برس