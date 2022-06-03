الهند.. صبي يصارع تمساحا وينجو من موت محقق

نجا صبي يبلغ من العمر 14 عاما من فكي تمساح هاجمه بينما كان يلعب مع أصدقائه في نهر شرقي الهند.

وتعرض أوم براكاش ساهو بينما كان يلعب مع أصدقائه في نهر كاني شرقي الهند، لهجوم تمساح بطول 7 أقدام، جره بعيدا وأطبق على الصبي بفكه.

وبعد معركة استمرت لعشر دقائق تمكن ساهو من الإفلات من التمساح، بعدما وجه للحيوان لكمات.

ووفقا للسلطات، لا يزال الصبي في المستشفى في حالة مستقرة، ، حسبما ذكره موقع "ndtv" الهندي.

وقالت الشرطة إن الفتى من قرية على ضفاف النهر في منطقة كيندرابارا في أوديشا، أظهر شجاعة مثالية للنجاة من هجوم تمساح بعد مواجهة استمرت عشر دقائق مع الحيوان الخطير.

المصدر: موقع "ndtv" الهندي