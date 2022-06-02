موقع مصري ينشر تفاصيل الحكم على المحلل الشرعي محمد الملاح (فيديو)

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس المحلل الشرعي محمد الملاح سنة وتغريمه 200 ألف جنيه بعد إدانته بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية والمجتمع.

ونشر موقع "القاهرة 24" المصري حيثيات الحكم ضد محمد الملاح، حيث كشفت أن المتهم أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على "فيسبوك" تحمل مسمى "محلل شرعي" وذلك لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله والتواصل ممن انفصمت رابطة الزوجية بينهم بالطلاق البائن بينونة كبرى والاتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج، والتي تحرم عقدها مع الاشتراط وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات".

وأظهرت التحقيقات أن المتهم أذاع ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ حل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام.

وزعم على خلاف الحقيقة زواجه من ثلاث وثلاثين امرأة طلقن ثلاث من أزواجهن وتطليقه لهن فور الدخول بهن مبتغيا من تلك الزيجات أن يحلهن لبعولتهن ثانية وهي الأقوال التي مـا لبث أن عدل عنها مقرا بكذبها، مرجعا إقدامه على التلفظ بها إلى رغبته في قبل شهرة بين أوساط المجتمع حال كون ما بدر منه لدى ظهوره إعلاميا يشكل تكديرا للسلم العام متمثلا في الإفتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنية التأبيد ولا تجيز قيامه على الاشتراط، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة والغاية التي تقصدها من إبرامها على نحـو بنال مـن الثوابت الشرعية والدينية للزواج ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير على أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج.

وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمد اطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدى ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري