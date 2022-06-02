مصر.. جدل واسع في البلاد بعد إهانة أم كلثوم والنقابة تصدر بيانها

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا شديد اللهجة، بعد إهانة كوكب الشرق أم كلثوم وأحمد رامي في اتحاد كتاب مصر.

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وجاء البيان: "مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان حين يتطاول على رموزها".

وأضاف بيان نقابة المهن الموسيقية: محاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران.

وتابع البيان: نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر، فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد، لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب.

وتدين نقابة الموسيقيين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعآ وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها، ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر أحمد شقيق كامل والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها .

واستكمل البيان، تحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب وتؤكد علي الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة علي الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتي يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لايحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه تحيا مصر ثقافة وفن وحضارة وقيم أخلاقيه باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

المصدر: اليوم السابع