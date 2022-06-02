أول ظهور للفنانة شيرين سيف النصر بعد غياب 12 عاما في مصر

ظهرت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر في صورة لأول مرة بعد غياب 12 سنة، منذ آخر ظهور لها في مسرحية بودي جارد مع النجم عادل إمام.

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وقالت شيرين: "منذ فترة وأنا أقضي يومى بشكل طبيعي، بحب القراءة جدا، فيه روايات مصرية وأجنبية بحب أقراها دايما بشغل وقتى بيها، وبعد ذلك بشاهد أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية رومانسية ولايت".

أما عن نية العودة الفنية فقالت: "تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليا مؤخراً فيلم ومسلسلين، ولكن بصراحة ما زلت مترددة وأدرس هذا الأمر، لأننى إذا عدت إلى الحياة الفنية مرة أخرى أتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادى".

المصدر: اليوم السابع