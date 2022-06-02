الأسرة الحاكمة في المغرب ترزق بمولود جديد والملك محمد السادس يختار له اسما

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس على مولود جديد رزق به أخوه الأصغر، الأمير رشيد، اسم عبد السلام.

وفي التفاصيل، أعلن المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي المغربي أن الأمير رشيد، نجل الملك الراحل الحسن الثاني الأصغر، رزق بمولود، وأن الملك محمد السادس سماه عبد السلام.

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وبهذه المناسبة السعيدة، زف بيان رسمي للمتحدث باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، التهاني للشعب المغربي وللملك محمد السادس وإلى جميع أفراد العائلة المالكة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء