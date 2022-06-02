الكشف عن مؤشرات أولية تدل على سبب وفاة الأميرة القطرية السابقة في إسبانيا

تشتبه الشرطة الإسبانية في أن يكون سبب وفاة الأميرة القطرية السابقة كاسيا غالانيو (45 عاما) والتي عثر على جثتها في شقة في منتجع ماربيا، جرعة مخدرات زائدة.

وبحسب مصادر الشرطة، فإنه لم تظهر على جثة غالانيو، أي آثار عنف، ما جعل عناصر الأمن يشكون في جرعة مخدرات زائدة "لكن الشرطة لا تزال تنتظر نتائج التشريح".

وتوجهت الشرطة إلى المنزل بعد تلقي مكالمة من إحدى بنات غالانيو في فرنسا، قالت فيها إن والدتها لا ترد على المكالمات الهاتفية.

ودخلت الشرطة المنزل بمساعدة حارس المجمع السكني، ووجدت غالانيو في فراشها، ولم تظهر عليها علامات عنف، بحسب الناطقة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وكانت غالانيو الزوجة الثالثة لعبد العزيز بن خليفة آل ثاني (73 عاما) الذي يعيش في فرنسا وهو عم أمير قطر الحالي.

وتزوج آل ثاني بغالانيو التي تحمل الجنسية الأمريكية عام 2004 ورزقا بثلاث بنات لكنهما خاضا معركة قضائية للفوز بحضانة البنات لمدة 10 سنوات بعد مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على ابنته الأكبر، لكنه نفى دائما هذه المزاعم.

المصدر: el pais