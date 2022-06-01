مصر.. الفنانة سماح أنور تحسم الجدل حول زواجها من سمير صبري وتكشف عن والد نجلها

نشر الإعلامي المصري، عمرو الليثي، على حسابه بـ"فيسبوك" فيديو للقاء سابق له مع الفنانة سماح أنور حول والد نجلها الحالي.

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وجاء نشر الفيديو بعد حديث الماكيير محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة، وذهبت التخمينات إلى أنها سماح أنور.

وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس": "اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، والله مكانتش قصة حب ولكن فيالوقت ده كان فى حب وتوفى عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، كنا في 1997، وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز، وشايفة إنه أنسب إني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير".

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، ردت قائلة: "كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة، فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده".

المصدر: اليوم السابع