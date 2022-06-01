 
مباشر

مغن هندي يودع جمهوره بحفل فني ويرحل عن عالمنا

مجتمع

مغن هندي يودع جمهوره بحفل فني ويرحل عن عالمنا
Twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5ct

توفي المغني الهندي كريشناكومار كوناث الشهير باسم kk عندما كان يحيي حفلا له في كالكوتا عن عمر يناهز 53 عاما.  

وبحسب موقع India today  شعر المغنيKK  بألام مفاجأة أثناء إحيائه حفلا فنيا على مسرح نازرول مانشا في كالكوتا مما دفعه للعودة إلى غرفته في الفندق، ولكن عندما تدهورت حالته الصحية، تم نقله إلى مستشفى CMRI حيث تم الإعلان عن وفاته مساء أمس الثلاثاء، وأكد الأطباء أن KK وصل ميتاً إلى المستشفى.

وانتشر مقطع فيديو يظهر المغني يشكو من الحرارة، محاطا بفريقه وحراسه الشخصيين، وهو يندفع للخروج من المسرح الذي أحيا فيه الحفل.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهير بولييود المغني KKحيث اعتبر البعض أن وفاته كانت صادمة.

وغردت المغنية الهندية هارشديب كور على"توتير":"لا أستطيع تصديق أن KK المحبوب لم يعد موجودا، هذا حقا لا يمكن أن يكون صحيحا. ذهب صوت الحب، هذا مفجع"

ونشر الصحفي الهندي شوبانكار ميشرا، الصورة الاخيرة التي تم التقطاها للمغني KK على المسرح، وعلق "عليها الأداء الأخير، الصورة الأخيرة".

وكان قد نشر المغني أخر صورة له من حفلة نازرول وتفاعل المتابعون معه على "انستغرام".

المصدر: India today +Social media

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا