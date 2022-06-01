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مصر.. الفنان أحمد سعد يوجه رسالة غاضبة بعد تسريب رقم هاتفه خلال إعطائه لفنانة مشهورة (فيديو)

مجتمع

مصر.. الفنان أحمد سعد يوجه رسالة غاضبة بعد تسريب رقم هاتفه خلال إعطائه لفنانة مشهورة (فيديو)
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كشف الفنان المصري، أحمد سعد، عن معاناته من الاتصالات الهاتفية المستمرة من جمهوره في مصر والوطن العربي، حيث عبر عن ذلك برسالة غاضبة كشف فيها عن كيفية تسرب رقم هاتفه الشخصي.

@ahmedsaadofficial

التليفون بتاعي مابيسكتش رن حرام والله😢😢

♬ original sound - ahmed saad

ونشر أحمد سعد عبر حسابه على TikTok فيديو وجه فيه رسالة للجمهور، عبر فيه عن انزعاجه، قائلا: "إلى شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية، نفسي أسألكم سؤالا، أنتوا بتكلموني في التليفون ليه؟".

وأضاف: "بتكلموني أنا في التليفون ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكتب أحمد سعد معلقا على الفيديو: " التليفون بتاعي مابيسكتش رن، حرام والله".

وانتشر رقم هاتف أحمد سعد خلال الساعات الأخيرة، بعد تسريبه في فيديو تم تصويره أثناء مقابلته للمطربة شيماء المغربي خلال تواجده بحفل جوائز ميدل إيست، حيث منحها رقم هاتفه، ونجح البعض في قراءة حركة شفتيه ومعرفة الرقم.

يذكر أن أحمد سعد تألق في الفترة الأخيرة عقب ظهوره كضيف شرف لحلقات مسلسل "الكبير أوي 6"، كما قدم أغنية عيد الفطر لأحدى شركات الاتصالات الكويتية.

المصدر: في الفن

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