مصر.. بلاغ ضد فتاة متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في "تيك توك" (فيديو)

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، ضد فتاة تيك توك تدعى بسنت محمد لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

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وذكر فرحات في بلاغه أن المتهمة تقوم ببث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك خادشة للحياء.

وتابع فرحات أنه يظهر في الفيديوهات الفتاة تقوم بالتمايل وحركات وألفاظ إباحية ونشرها دون تميز.

بسنت محمد، من مواليد محافظة مطروح، وتبلغ من العمر 23 عامًا، وقدمت العديد من فيديوهات الرقص عبر حساباتها على السوشيال ميديا لا سيما "تيك توك".

وكان اسم بسنت محمد، تصدر مؤشرات البحث على محرك موقع جوجل، بعد تقديم بلاغ ضدها لتقديمها فيديوهات مخلة عبر تطبيق "تيك توك".

ولدى بسنت، 407 آلاف متابع على انستجرام، كما أن لديها أكثر من 8 آلاف مشترك على يوتيوب.

المصدر: القاهرة 24