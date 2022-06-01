مصر.. والد الأطفال المذبوحين على يد والدتهم يوجه رسالة للأهالي عبر مكبرات المسجد خلال جنازتهم

وجه والد الأطفال الثلاثة الذين راحوا ضحية الذبح على يد والدتهم داخل منزلهم بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية في مصر رسالة للأهالي..

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وقال الأب، عبر مكبر الصوت داخل المسجد الكبير بالقرية وقبل أداء صلاة الجنازة: "اللهم ارحم أولادي أحمد وأنس وسميه، ادعوكم الدعاء بأن يرحم الله أبنائي وأن يشفي أمهم ويعافيها ويجعل مآبها من داء في ميزان حسناتها، والله ما علمت عليها إلا خيرا، وما علمت أحدا أحرص منها على أولادي ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اللهم اغفر لهم وارحمهم".

وشيع أهالي قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا الحادث المأساوي على يد والدتهم التى تخلصت منهم ذبحا وحاولت الانتحار أسفل جرار زراعي، وذلك بعد وصول الأب من المملكة العربية السعودية والذي سافر للعمل بها كمعلم منذ 6 أشهر.

ووصلت الجثامين فى سيارة إسعاف من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأدى الأهالي صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية الى أن جري تشييعهم الى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية. ووقف الأب فى حالة من الصمت أمام مقابر الأطفال أثناء مراسم دفنهم، وذلك بعد أن تسلم الجثامين بمشرحة المستشفى فور وصوله من السفر وتوجه للنيابة العامة لسماع أقواله.

كانت نيابة منية النصر قد استمعت لأقوال الأب فور وصوله والذي أكد عدم وجود أي مشكلات مع زوجته وفوجئ بنبأ وفاة أبنائه، "أحمد" 10أعوام، و"أنس"، 5 أعوام، و"سميه"، شهرين.

فيما تتلقي الأم القاتلة الرعاية الصحية بمستشفى المنصورة الدولي وجرى وضعها داخل العناية المركزة رغم استقرار حالتها وينتظر أعضاء النيابة العامة تحسن حالتها لبدء التحقيق معها واستجوابها.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمكان الحادث على رسالة مكتوبة بخط يد الأم المتهمة بقتل أبنائها تعترف فيها بارتكابها للواقعة وذبحهم داخل منزلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية