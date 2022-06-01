مصر.. حسين فهمي يتحدث عن جينات في عائلته

أكد الفنان حسين فهمي، أن شقيقه الفنان مصطفى فهمي، تعهد أمامه بأنه لن يتزوج مرة أخرى، وقال له " أطلق النار عليَّ إذا سمعتني أتحدث عن الزواج مجددا".

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وقال حسين فهمي، خلال حديثه لبرنامج The Insider بالعربي: "مصطفى قالي لو سمعتني بتكلم عن الجواز أو قلت إني هتجوز تاني ارفع عليا المسدس واضربني بالرصاص، قلتله المسدس على المكتب أهو".

وأضاف حسين: "خلاص بقى هيعقل شوية، والظاهر إنها جينات في العيلة، لأني كنت زيه برضه، وبنصحه يهدى شوية كفاية كدة".

من جانبه، كشف مصطفى فهمي، سبب تأجيل مسلسل أولاد الهلالية الذي يتعاون فيه مع شقيقه حسين، والذي كان من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، موضحًا أن العمل كبير ويحتاج لتحضيرات كثيرة، لذا كان من الصعب اللحاق بالموسم الرمضاني الفائت، مشيرًا إلى أن فريق العمل سيبدأ في العمل عليه بعد العيد.

المصدر: القاهرة 24