جدل واسع بعد اغتصاب مصرية في الكويت.. والأمن يتحرك بشكل عاجل (صورة)

أمر وكيل النائب العام في الكويت بضبط وإحضار مواطن كويتي متهم باغتصاب وافدة مصرية بعد اختطافها تحت التهديد والضرب.

نائلة حسن ابو شادي مصرية مقيمة في الكويت مطلقة تعرضت للضرب و الاغتصاب و الخطف من شخص كويتي و قضيتها بمخفر الواحة و تريد العدالة و الحماية ولا تريد الزواج من المغتصب #حق_نايله_حسنpic.twitter.com/5JvIsvhhXO — Dalal Almusallam | أ. دلال المسلّم♀ (@dalmusallam88) May 27, 2022

كانت قضية الوافدة المصرية، نايلة حسن، تصدرت التريند في الكويت تحت وسم "#حق_نايله_حسن"، بعد أن روت ما حدث معها على يد المتهم.

وقالت نائلة حسن إن "المتهم استدرجها بالحيلة بزعم إنجاز معاملة، ثم توجه بها إلى بر السالمي، حيث اعتدى عليها".

وكتبت المجنى عليها في منشور تداوله ناشطون: "ادعى أنني كنت أريد سرقته، وقام بضربي، لكن الطب الشرعي تحفظ على ملابسي، والشرطة تحفظت علىَّ حتى لا أستحم أو أغير الملابس".

وأمر وكيل النائب العام في الكويت بتكليف رجال مباحث العاصمة بضبط وإحضار "مواطن من أرباب السوابق على خلفية اتهامه من قبل وافدة عربية في العقد الثالث باختطافها تحت التهديد والضرب والتوجه بها إلى بر السالمي والاعتداء عليها، حسب تأكيد المجنى عليها".

وتبين من الاستعلام عن المدعى عليه أنه من أرباب السوابق في قضايا تعاطي المخدرات والسرقة والسلب، وسبق أن انتحل صفة ابن أحد نواب مجلس الأمة.

احيي البنت المصرية اللي تعرضت لاغتصاب من كويتي و ما سكتت بل تريد للعالم ان يعزف اسم المجرم و حيثيات الواقعة ! تعرضت للضرب و الخطف و الاغتصاب من شخص اسمه عبدالعزيز سعود الضبيعي الحريجي و منتحل صفة ابن نائب#حق_نايله_حسنpic.twitter.com/GSAvVQ0mR2 — Dalal Almusallam | أ. دلال المسلّم♀ (@dalmusallam88) May 27, 2022

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن المجنى عليها مسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أنها تقيم في الكويت بمنطقة الرميثية، والواقعة بدأت من إشبيلية، ولم يعرف هل اختطفت بالإكراه أم استدرجت بالحيلة بزعم إنجاز معاملة أو ما شابه، ومن ثم التوجه بها إلى البر والاعتداء عليها.

المصدر: المصري اليوم