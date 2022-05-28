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الهند.. مدير مدرسة يوثق تعرضه لتعنيف "يفوق التصور" على يد زوجته (فيديو)

مجتمع

الهند.. مدير مدرسة يوثق تعرضه لتعنيف
RT
الهند.. مدير مدرسة يوثق تعنيف زوجته له
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وثق مدير مدرسة حكومية في مقاطعة ألوار بولاية راجاستان الهندية، ضرب زوجته له عبر كاميرا مراقبة سرية ثبتها في إحدى غرف البيت، حسبما أفاد موقع "ديلي هنت".

وقدم مدير المدرسة شكوى ضد زوجته إلى المحكمة بسبب الاعتداء الجسدي والمعنوي عليه.

وكان المدير الذي يدعى أجيت سينج ياداف، قد عقد قرانه على زوجته سومان، بعد أن وقع في حبها منذ 7 سنوات.

وذكر الموقع الإخباري أن حياتهما في البداية كانت طبيعية، ولكن بعد فترة تغيرت العلاقة وصارت الزوجة تعنف زوجها.

وأشار إلى أن المدرس عانى من عدة إصابات، وكان يحصل على علاج طبي.

وصرح سينج بأنه لم يعد يستطع تحمل عنف زوجته، ولجأ إلى المحكمة لأن زوجته تجاوزت كل الحدود.

وذكر الموقع أن الزوج حصل على حماية أمنية بعد أن اشتكى من العنف المنزلي، واتهم زوجته بضربه والاعتداء عليه باستخدام المقلاة والعصا ومضرب كريكيت.

ونشرت وكالة "آيانس" المستقلة في الهند على "تويتر" مقطع فيديو من كاميرا المراقبة، يظهر اعتداء الزوجة على مدير المدرسة.

المصدر: موقع "ديلي هنت"

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