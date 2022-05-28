فنان مصري شهير يكشف عن تسمية ابنته تيمنا بالممثل القدير الراحل نور الشريف

كشف الفنان المصري، أحمد زاهر، عن علاقته بالفنان القدير الراحل، نور الشريف، موضحا أن الأخير هو من اكتشفه مع مجموعة من الفنانين الشباب.

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وفي حديث مع صحيفة "الوطن"، قال أحمد زاهر: "نور الشريف هو اللي اكتشفني واختارني، وقدمني في أول بطولة، واتعلمت منه كل حاجة في الفن".

وتابع زاهر: "حتى التعاملات الإنسانية والتواضع وحب الفن والشغلانة والاهتمام بيها والتركيز، واختلاف الأدوار..حاجات كتير اتعلمتها منه..هو أستاذي وأبويا، وفيلم فارس أول فيلم اتحمل مسؤوليته بالكامل أو بطله، فحبيت أن أهديه لنور الشريف".

وأضاف: "أنا مسمي بنتي نور على اسمه، حصل اختيار الاسم ده بعد وفاته، بعد الجنازة على طول، وأنا راجع من طريق الجنازة للبيت، كلمت مراتي وقلت لها أنا هسمي بنتي نور، تيمنا بيه، ولازم أدين له بالفضل طول العمر".

وختم أحمد زاهر حديثه بالقول: "هو قيمة فنية كبيرة..أثرى الفن كتير جدا بأدواره وثقافته وفنه، وأثرى الفن بنجوم كتير جدا..قدمهم واكتشفهم، وأنا مش أول واحد، أنا وأحمد زرق وعمرو يوسف وحسن الرداد وأحمد صفوت وأيتن عامر ودينا فؤاد، وغيرهم، وقدم مجموعة كبيرة جدا من الوجوه الجديدة اللي بقوا دلوقتي نجوم على الساحة".

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أحمد زاهر فيلم "فارس" الذي يعرض في دور العرض السينمائية، ويعد أول بطولة سينمائية مطلقة له.

المصدر: "الوطن"