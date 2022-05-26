بعد 300 عام على إدانتها.. صدور العفو عن آخر "ساحرات سالم" في الولايات المتحدة

أصدر المشرعون في ولاية ماساتشوستس الأمريكية عفوا عن آخر متهمة بالسحر في قضية "ساحرات سالم"، وذلك بعد أكثر من 300 عام على إدانتها.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن العفو صادر عن المدعوة أليزابيث جونسون التي حوكم عليها بالإعدام بتهمة السحر في عام 1693.

وخلافا عن باقي المتهمين، تمكنت جونسون من تفادي تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها، لكن العفو لم يصدر عندما كانت على قيد الحياة.

وقرر المشرعون إعادة النظر في القضية بعد إطلاق الطلبة المحليين حملة تدعو للعفو عن "الساحرة" الأخيرة.

وبادرت السيناتور ديانا ديزوغليو إلى تعديل القانون الصادر في 1957، الذي تم بموجبه إلغاء كافة الأحكام الصادر بحق "الساحرات" من مدينة سالم.

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يذكر أن محاكمة "الساحرات والسواحر" من سالم اختتمت في مايو عام 1693، وتم في إطارها إعدام 20 شخصا بتهم السحر والشعوذة وزج بنحو 200 آخرين في السجن.

وتميزت التحقيقات في قضايا "السحر" في تلك الفترة باستخدام مختلف أساليب التعذيب تجاه المتهمين للحصول على "أدلة" واعترافات منهم.

المصدر: وكالات