توجيه 4 اتهامات بالاعتداء الجنسي للممثل كيفين سبيسي في بريطانيا

AP كيفين سبيسي يغادر المحكمة بعد الإدلاء بشهادته في دعوى مدنية ـ John Minchillo

وجه الادعاء البريطاني للممثل، كيفين سبيسي، 4 اتهامات بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، جاء ذلك بينما كان الممثل في محكمة بنيويورك يدلي بشهادته في قضية مختلفة.

وأعلن الادعاء الملكي البريطاني أن نجم المسلسل الأمريكي "هاوس أوف كاردز" (بيت البطاقات) السابق، سبيسي "اتهم بدفع شخص للانخراط في نشاط جنسي داخلي دون موافقة".

ووقعت الحوادث المزعومة في لندن بين مارس 2005، وأغسطس 2008، ومنها واحدة في غرب إنكلترا في أبريل 2013. والضحايا المزعومون الآن بين الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم.

وقالت رئيسة قسم الجريمة الخاصة في الادعاء الملكي، روزماري اينسلي، إن التهم جاءت بعد مراجعة أدلة جمعتها شرطة العاصمة في لندن.

واستجوبت الشرطة البريطانية في 2019 كيفين سبيسي، الممثل البالغ من العمر 62 عاما، بشأن اتهامات وجهها عدد من الرجال بتعرضهم للاعتداء على يده.

وحصل سبيسي على جائزة أوسكار فئة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "ذا يوجوال ساسبيكتس" عام 1995، وأوسكار أفضل ممثل رئيسي عن فيلم "أمريكان بيوتي" عام 1999.

لكن مسيرته العملية الحافلة توقفت فجأة عام 2017 عندما اتهمه الممثل، أنتوني راب، بالاعتداء عليه في حفل في الثمانينيات، وكان راب مراهقا آنذاك. وأنكر سبيسي المزاعم.

ولم يرد سبيسي على صحفيين أثناء مغادرته المحكمة متحدثا في هاتفه المحمول.

المصدر: "أسوشيتد برس"