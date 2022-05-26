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مصر.. فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحات حول ارتدائها "مايوة" قطعة واحدة

مجتمع

مصر.. فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحات حول ارتدائها
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أثارت الفنانة المصرية، عارفة عبد الرسول، الجدل بتصريحات عن الأزمة المثارة حاليا حول المايوه البوركيني، مشيرة إلى أنها لا تحب المحايلات وترى أن مظهر هذا المايوه سيء جدا.

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وقالت عارفة عبد الرسول: "أنا جاية من جيل عارف إننا بنروح الحفلة بفستان سواريه وننزل الصبح بملابس، وبعد الظهر بملابس أخرى مختلفة".

وأضافت: "مش بحب التحايلات البحر يعني مايوه بلا بوركيني بلا غديني، على أيامنا كنا بنلبس مايوه قطعة واحدة ما كانش فيه قطعتين كمان.. واللي كانت بتتكسف على أيامنا وتلبس جلابية كانت بتطلع من الميه ملزقة وجسمها باين.. ربنا يرحمنا برحمته ونرجع لأيام المايوه زي زمان واللي يزعل يتفلق".

المصدر: القاهرة 24

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