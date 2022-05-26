هيئة المحلفين في ولاية أوريغون تدين مؤلفة رواية "كيف تقتلين زوجك"

أدانت هيئة محلفين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية مؤلفة كتاب "كيف تقتلين زوجك" بجريمة قتل زوجها بإطلاق النار عليه قبل أربع سنوات.

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وذكرت هيئة المحلفين المكونة من 7 نساء و5 رجال أن نانسي كرامبتون بروفي، 71 عاما، مذنبة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية بحق زوجها، دانييل بروفي، 63 عاما، والذي قتل في 2 يونيو 2018، أثناء استعداده للتوجه إلى عمله في معهد أوريغون للطهي جنوب غرب بورتلاند.

ولم تظهر كرامبتون بروفي أي رد فعل واضح على الحكم داخل قاعة المحكمة المزدحمة، بينما قال فريق الدفاع عن المتهمة إنه يخطط للاستئناف.

ولم تعثر الشرطة على المسدس الذي استخدمته بروفي، وقال ممثلو الادعاء إن كرامبتون استبدلت فوهة المسدس، ثم تخلصت من الساقية، وقال محامو الدفاع إن أجزاء المسدس كانت مصدر إلهام لكرامبتون في كتابة روايتها، بينما قتل الزوج شخص آخر خلال عملية سطو، وقعت بشكل خاطئ.

وكانت كرامبتون قد شهدت أن وجودها بالقرب من معهد الطهي في يوم وفاة زوجها كان مجرد مصادفة، وأنها توقفت في المنطقة للعمل على كتابتها.

وتم تحديد موعد النطق بالحكم في 13 يونيو المقبل.

المصدر: نيويورك بوست