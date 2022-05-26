مصر.. الفنان هشام سليم يعلق على إصابته بمرض السرطان

كشف الفنان المصري، هشام سليم، حقيقة إصابته بمرض السرطان، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر إصابته.

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وقال هشام سليم: "أنا بخير الحمد الله، ومعنديش سرطان، والخبر المتداول حول إصابتي غير صحيح، وأحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خبر إصابة هشام سليم بمرض السرطان، ووصوله إلى مرحلة متأخرة من المرض وتوقف العلاج نهائيًا.

وفي وقت سابق تحدث هشام سليم، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، خلال لقاء تلفزيوني، موضحا أنه تزوج مرتين ولكنه مطلق الآن، وما زال يحب زوجته الثانية ويتمنى أن يعودا ويتزوجا مرة أخرى، معقبا: "تزوجت مرتين وطلقت، ولكن مراتي الثانية بحبها لحد دلوقتي، وأتمنى نرجع نتجوز تاني، ومش هلاقي زيها".

المصدر: القاهرة 24