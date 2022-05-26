الأزهر يوضح حقيقة إسلام فتاة بريطانية على يد أحمد الطيب

أوضحت مشيخة الأزهر، حقيقة الصورة التى تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وقيل إنها لفتاة بريطانية أعلنت إسلامها على يد شيخ الأزهر أحمد الطيب.

وكشف مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر، أن الفتاة البريطانية جاءت إلى مكتب إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر برفقة هذا الشاب وأشهرت إسلامها تمهيدا لعقد قرانهما، وعقب إتمام الإشهار طلبت الفتاة البريطانية تحقيق أمنيتها بمقابلة فضيلة الإمام الأكبر لالتقاط بعض الصور التذكارية مع فضيلته في مكتبه.

المصدر: وكالات

وأضاف المصدر، إن "الشيخ أحمد الطيب لم يكن يعرف جنسية هذه الفتاة ولا ديانتها، ولم يتطرق فضيلته لأي حديث مع تلك الفتاة عقب التقاطها الصور التذكارية مع فضيلته، على خلاف ما تم تداوله في الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، حيث تم تقديمها لفضيلته على أنها فتاة بريطانية مسلمة ترغب في لقائه وأخذ بعض الصور التذكارية مع فضيلته، وهو ما تمت الموافقة عليه بصفتها ضيفة كريمة للمشيخة ولمصر".

المصدر: "بوابة الأهرام"