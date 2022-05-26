أستراليا.. فاتورة مياه بأكثر من 4 آلاف دولار

أصيبت عائلة أسترالية "زوج وزوجته" من كوينزلاند "أرض الملوك"، بالصدمة عقب تلقيهما فاتورة مياه بقيمة 4133 دولار من المجلس المحلي، والذي رفض خفض التكلفة.

وتقول العائلة المؤلفة من زوج مقعد مصاب بـ"التصلب المتعدد" وزوجته التي تتولى رعايته، إن "فاتورتهم الربع سنوية الأخيرة تبلغ 84 دولارا فقط"، مما زاد من مفاجأتهما.

وأضافا أنهما "عادة ما يستخدمون أقل من 400 لتر في اليوم، لكن الفاتورة الجديدة أظهرت أنهما استخدما يوميا كمية تجاوزت الـ9 آلاف لتر باليوم.

وطلب منهم المجلس المحلي فحص العقار لمعرفة فيما إذا كان هناك تسريب للمياه، إلا أنها لم يجدا شيئا.

ودعا الزوجان المسؤولين وممثلي المجلس لمساعدتهما في الفحص والتأكد، وانتهى الأمر على لا شيء.

وأشار الزوجان، إلى ضرورة فحص عدادات المياه، محذرين مواطنيهم من المسألة الخطيرة.

المصدر: "أستراليا بالعربي 24"