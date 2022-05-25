ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر (صور)

شهدت مصر زيارات متعددة لمشاهير عالميين كان أهمهم في الفترة الأخير اللاعب كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا والتركي كوسكال بابا وغيرهما.

وفي زيارة مفاجئة لمصر، حرص الشاب مانو رومو ملك جمال إسبانيا، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مجموعة من الصور التي وثقت زيارته للعديد من الأماكن التاريخية والسياحية في البلاد.

ومن خلال الصور التي نشرها مانو رومو ظهر خلال تواجده لزيارة كل من منطقة القلعة، ومسجد محمد علي، وقصر البارون، إلى جانب ركوبه لقارب في النيل، حيث حرص ملك جمال إسبانيا على توثيق تلك اللحظات على طريقته الخاصة.

وعبر ملك جمال إسبانيا عن سعادته البالغة لزيارة مصر وأماكنها العريقة، وأوضح خلال بعض الصور أنه سيحضر إحدى الندوات الثقافية داخل مدرسة دولية شهيرة، وذلك لمناقشة بعض القضايا المجتمعية، كظاهرة التنمر، ومخاطر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعمل رومو كعارض أزياء لصالح العديد من الماركات العالمية الشهيرة، وحصد لقب ملك جمال إسبانيا لعام 2020- 2021، كما يعمل في مجال ريادة الأعمال.

ويعشق ملك جمال إسبانيا السفر والتنقل بين دول العالم، إلى جانب توثيقه لصوره ومغامراته في البلدان المختلفة.

@manuromo

@manuromo

@manuromo

@manuromo

@manuromo

@manuromo

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري