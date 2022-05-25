الديوان الملكي السعودي ينعى والدة أحد الأمراء
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأربعاء وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود رحمه الله".
وأضاف "سيصلى عليها يوم الخميس الموافق 25 - 10 - 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
واختتم الديوان بيانه قائلا: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
المصدر: وكالة الأنباء السعودية