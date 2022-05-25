الديوان الملكي السعودي ينعى والدة أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء يوم الأربعاء وفاة والدة الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير فهد بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود رحمه الله".

وأضاف "سيصلى عليها يوم الخميس الموافق 25 - 10 - 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

واختتم الديوان بيانه قائلا: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية