إعلامية وممثلة سعودية تثير الجدل بخلعها الحجاب على الهواء وارتدائه مجددا بعد أيام (فيديو)

ظهرت الممثلة والإعلامية السعودية نصرة الحربي مجددا بالحجاب خلال بث مباشر على سناب شات، بعد أن أثارت جدلا واسعا بسبب خلعها الحجاب أمام المتابعين في بث مباشر منذ عدة أيام.

وقالت حربي في الفيديو الجديد أنها لن تستطيع أن تظهر في سناب شات أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون حجاب رغم أنها ستظل غير محجبة في حياتها الخاصة.

وتابعت نصرة الحربي، خلال البث المباشر، وهي في حالة نفسية سيئة: "أحب أن أموت وربي راضي عني عشان أنا إنسانة كويسة ونظيفة، كنت أتمنى أعيش حياة طبيعية وفي استقرار أعيش مع ناس كويسة ما هم مخادعين ما هم نصابين ما هم مصلحجيين ما ياخدوا فلوسي ما يظلموني ما يقصروا مع أولادي ما أتحط في موقف صعب".

الحمد لله على نعمة الضمير الحي 🤍 والحمد لله على نعمة الصلاح في ابنائي 🤍 واهلي ونفسي 🤍 — نصره الحربي (@Mlaak23) May 23, 2022

وانتقلت الإعلامية والسعودية نصرة الحربي، للحديث عن كواليس انفصالها وطلاقها من زوجها، بعد ربط الجمهور بين خلعها للحجاب وتلك الأزمة: "شلت النقاب نتيجة ضغوط نفسية، فجأة لقيت نفسي مسؤولة عن طفل وفي يوم وليلة بقيت لوحدي واتخذت مني حياتي ومبادئي".

دائما لكل القصه الواحده لها الف راوي ..خذ الحقيقة من صاحبها فقط.! pic.twitter.com/5mqDHIwbsW — نصره الحربي (@Mlaak23) May 23, 2022

وكانت قد أثارت الحربي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلع الحجاب أمام المتابعين، معلقةً على ذلك الأمر: "أنا إنسانة غير محجبة بالواقع لكن كنت ألبسه في سناب عشان لا أستفز الرأي العام ويهمني أني أحترم الناس اللي تتابعني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية".

حسبي الله ونعم الوكيل لازم يكون في حل لمشاهير الفلس هذولا تمادوا كثير مهووسين الشهرة وصاروا يتمادون حتى على قيمه الحجاب الاسلامي #نصره_الحربي_تخلع_الحجابpic.twitter.com/oXqO51rGCg — هديل عرعر 🎥. (@hadeel_Alenzi57) May 18, 2022

المصدر :social media