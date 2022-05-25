مصر.. مصدر يكشف العقوبة المتوقعة للفنانة غادة إبراهيم بعد مشاجرتها في جنازة سمير صبري

كشف مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن العقوبة المنتظرة للفنانة غادة إبراهيم بشأن مشاجرتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

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وقال المصدر لـ"مصر تايمز"، إن العقوبة المنتظرة بحق الفنانة غادة إبراهيم من جانب نقابة المهن التمثيلية لن تتجاوز "لفت نظر".

وكانت الفنانة غادة إبراهيم قد حضرت جلستين تحقيق داخل نقابة المهن التمثيلية بخصوص الأزمة التي حدثت أثناء جنازة سمير صبري، واتخذت النقابة قرارا بوقفها عن العمل، وجاء في بيان النقابة: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات".

وكانت غادة إبراهيم قالت إن "هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمقابر عائلة الراحل سمير صبري"، في محافظة الإسكندرية.

وأضافت: "قالوا لي الأتوبيس مخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل".

المصدر: مصر تايمز