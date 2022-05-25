شيخ الأزهر يوضح موقفه من تعدد الزوجات: "زوجة واحدة تكفى"

أعادت جريدة "صوت الأزهر" نشر تصريحات سابقة لشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، حول الزواج وقضية تعدد الزوجات.

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وفي تصريحات شيخ الأزهر، تم التأكيد على أن "زوجة واحدة تكفى، ومن يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان".



ويشير الأزهر، إلى أن "التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية"، مطالبا المسلمين بـ"إعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها".



ويؤكد أن "المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط، والتعدد حق للزوج لكنه حق مقيد"، لافتا إلى أن "الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة".

ويضيف شيخ الأزهر في تصريحاته: "العدل ليس متروكا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".



ويشدد على أنه يرفض التعسف فى استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده، قائلا: "لا أتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات".

المصدر: "اليوم السابع"