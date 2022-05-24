مصر.. التحقيقات تكشف مفاجأة بين شيرين وحسام حبيب رغم طلاقهما

كشف جهات التحقيق في مصر مفاجأة حول الفنانة شيرين وطليقها الفنان حسام حبيب، بعد الأزمة التي حدثت أمس الاثنين، إلى أن تم الإفراج عن الفنان المصري بقسم الشرطة.

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وجاء في التحقيقات أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حررت بلاغا بعدم التعرض لطليقها بسبب، تهديدها له داخل منزلها الخاص بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات أن الملحن حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب كان مقيما معها في نفس الفيلا منذ فترة شهر، ولم يغادرها، مبررا ذلك بوجود ستوديو لتسجيل الأعمال الغنائية بالداخل.

وأكد المقربون من الفنانة شرين عبد الوهاب وطليقها الملحن حسام حبيب، أن الخلاف بدأ بينهما عندما طلب طليقها من شيرين إعطاءه السلاح الناري الخاص به، والذي كانت تحتفظ به داخل خزينة خاصة بها، وبعد الحصول عليه أخبرها بأنه سوف يرحل عن المنزل، لكنها تخوفت وشكت في الأمر حسب أقوالها في المحضر.

وخشيت على نفسها وبناتها بعد حصوله على السلاح الخاص به، وهو ما دفعها لطلب الشرطة، لينتهي الأمر بالتحفظ على حسام، وإخلاء سبيله من جهات التحقيق بكفالة عشرة آلاف جنيه.

المصدر: القاهرة 24