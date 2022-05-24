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حملة مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الفنانة وفاء مكي

مجتمع

حملة مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الفنانة وفاء مكي
Globallookpress © imagebroker/Giuseppe Graziano
صورة تعبيرية
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ناشد فنانون وإعلاميون خليجيون، الجهات المعنية في البحرين للمساعدة في توفير مكان داخل المستشفيات للفنانة وفاء مكي، والتي أعلنت عن إصابتها بورم يجب استئصاله على وجه السرعة.

وتداول الفنانون مقطع فيديو للفنانة وفاء، أكدت فيه أنها لن تستطيع إجراء العملية حاليا، بسبب الضغط على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وقد تقرر إجراء العملية في شهر حزيران المقبل بالرغم من أنها تحتاج إلى عمل جراحي سريع.

وأضافت مكي بأن الطبيبة أبلغتها بأنها ستحاول أن تقدم موعدها في حال تخلف أحد المرضى ممن يسبقونها أو قرر تأجيل عمليته.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد أعلنت قبل عدة أيام إصابتها بورم من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت داخل أحد المستشفيات، وعلقت: "دعواتكم استئصال ورم".

وشكرت مكي يوم أمس عبر "إنستغرام" كل من ساهم في إيصال صوتها للجهات المختصة التي تسعى إلى تقديم كافة الإمكانيات، لإجراء العمل الجراحي في أقرب وقت.

المصدر: Social media

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