حملة مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الفنانة وفاء مكي

ناشد فنانون وإعلاميون خليجيون، الجهات المعنية في البحرين للمساعدة في توفير مكان داخل المستشفيات للفنانة وفاء مكي، والتي أعلنت عن إصابتها بورم يجب استئصاله على وجه السرعة.

وتداول الفنانون مقطع فيديو للفنانة وفاء، أكدت فيه أنها لن تستطيع إجراء العملية حاليا، بسبب الضغط على مستشفى السلمانية في العاصمة المنامة، وقد تقرر إجراء العملية في شهر حزيران المقبل بالرغم من أنها تحتاج إلى عمل جراحي سريع.

مسؤلينا الكرام في #البحرين الحبيبة انتو دوم ذخر وعزوة وماتقصرون معانا



الفنانة البحرينية #وفاء_مكي تحتاج الى عملية استئصال ورم بأسرع وقت ممكن ارجو الى من بيده الامر الاسراع في هذا الاجراء لانقاذ حياتها#وزارة_الصحةpic.twitter.com/VQIGJPReWq — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) May 23, 2022

وأضافت مكي بأن الطبيبة أبلغتها بأنها ستحاول أن تقدم موعدها في حال تخلف أحد المرضى ممن يسبقونها أو قرر تأجيل عمليته.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد أعلنت قبل عدة أيام إصابتها بورم من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت داخل أحد المستشفيات، وعلقت: "دعواتكم استئصال ورم".

وشكرت مكي يوم أمس عبر "إنستغرام" كل من ساهم في إيصال صوتها للجهات المختصة التي تسعى إلى تقديم كافة الإمكانيات، لإجراء العمل الجراحي في أقرب وقت.

المصدر: Social media