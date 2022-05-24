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محامي حسام حبيب يكشف تفاصيل الأزمة مع شيرين وحجم الغرامة التي دفعها في قسم الشرطة (فيديو)

مجتمع

محامي حسام حبيب يكشف تفاصيل الأزمة مع شيرين وحجم الغرامة التي دفعها في قسم الشرطة (فيديو)
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
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كشف المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، تفاصيل و"مفاجآت" حول أزمة الفنان مع الفنانة شيرين عبد الوهاب. 

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أكد المستشار جميل سعيد أن "شيرين قالت إنه تم الاعتداء عليها لفظيا من جانب حسام حبيب وأنه كان عندها في البيت لأعمال فنية مشتركة وتطور لاشتباكات وسباب". 

وأشار جميل سعيد إلى أن "الفنان حسام حبيب قال إنه رد على شيرين عبد الوهاب، وكان يقيم معها خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "شيرين ردت وقالت إنه طليقها فقط". 

وأوضح المستشار أن "شيرين لم تقل في البلاغ إن حسام حبيب هددها بمسدس"، لافتا إلى أنه "تم دفع غرامة 10 آلاف جنيه".

المصدر: "صدى البلد"

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