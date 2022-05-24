غادة إبراهيم تكشف عن تطورات أزمة شجارها في جنازة الفنان سمير صبري

في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن نتيجة التحقيق الذي أجرته النقابة معها بعد خلافها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

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ويأتي ذلك بعد أن تصدرت غادة إبراهيم مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مشاجرتها في جنازة الفنان سمير صبري، مع شخصيتين، قالت عنهن إنهن "تعمدا عدم صعودها إلى الحافلة المخصصة للمقربين من الراحل لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في الاسكندرية".

وأوضحت الفنانة غادة إبراهيم لـ"الوطن": "لسه التحقيق شغال النهاردة وبكرة"، لافتة إلى أن التحقيق استمر لأكثر من 4 ساعات نتيجة السماع لأقوال الشهود وأطراف الخلاف.

كما أكدت أنها "مضت على إقرار بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية لحين انتهاء التحقيق".

المصدر: "الوطن"