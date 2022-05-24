تونس.. القبض على 3 نساء على خلفية قضية بيع طفلة حديثة الولادة

أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي القبض على ثلاث نساء في مدينة سوسة، على خلفية تورطهن في قضية اتجار بالبشر.

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وكتب العميد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي على حسابه في فيسبوك يقول إن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة في إطار متابعة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، البحث في قضية موضوعها "الإتجار بالبشر"، تمكنت، إثر تعمّد فتاة التفريط في مولودتها بالبيع (انجبتها على خلاف الصّيغ القانونيّة)، من إلقاء القبض على 3 نسوة تبين تورطهن في القضية".

وتابع المتحدث الأمني التونسي إفادته قائلا إنه "باستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بهن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: شمس أف إم