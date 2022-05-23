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فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان قبل وفاتهم في صحراء ليبيا

مجتمع

فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان قبل وفاتهم في صحراء ليبيا
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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لثلاثة شبان قبل وفاتهم في الصحراء بين مثلث ليبيا والنيجر وتشاد.

وقال أحد الشباب المتوفين في مقطع فيديو وجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا .. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".

وأظهر المقطع غرق سيارة الشبان في رمال الصحراء، وأضاف موثق المقطع: "المياه ضعيفة من يوم الثلاثاء واليوم الخميس آخر حلقة".

وتابع: "أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله .. الله يسامح الجميع إن شاء الله".

وأوضح الفيديو وجود أشياء مبعثرة في الرمال وأيضا علب فارغة يرجح أنها كانت تحفظ مواد غذائية قبل أن يتم استهلاكها جميعا.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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