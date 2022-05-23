مصر.. فيديو للحظة التحرش بمذيعة يثير ضجة كبيرة

تعرضت المذيعة المصرية سالي عبد السلام للتحرش من شاب أثناء "تواجدها فى إحدى محطات البنزين الشهيرة، وذلك بعدما طلب منها شاب شاحن" بطريقة بها تحرش وتطاول.

وقالت سالي عبد السلام عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "ده واحد وأنا قاعدة من شوية في العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفي أنا وريم صاحبتي في البنزينة اللى جنب بيتي جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لا وداخل بدماغه يشوف !! بعدها انتى متضايقة ليه!!؟قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى !!".

وتابعت سالي عبد السلام،" لااااا متكلمنيش كدة!!!قولتله اتفضل من هنا!!مفيش!!!!ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو !!لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش!!! السؤال هل هو العادى ان اى حد ممكن يكلم بنات و يستظرف و يدخل جوا العربية و عايزنا نسكت؟؟! ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟! وده رقم عربيه انا هعرف اجيب حقى ان شاء الله ا ع ق ٧٤٣١ السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهلى ده عادى؟ فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ ولما اقوله امشى ميمشيش".

المصدر: مصر تايمز