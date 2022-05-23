مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عامل "ماكدونالدز" المثير للجدل

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن تصرفا غريبا من عامل توصيل طلبات دليفرى بأحد المطاعم الشهيرة.

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وبالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه، تبين أن "عامل توصيل الطلبات أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن مقاول، مقيم بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها، وأنه لم يتعرض لأى ضرر، وإنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه، "وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، اتهمت سيدة تدعى هبة محمد، مقيمة بمنطقة المعادي، عامل دليفري بمطعم ماكدونالدز، "بمحاولة سرقة شقة شقيق زوجي، موضحة أنه أن عامل الدليفري ظل يتلصص أمام باب الشقة، في محاولة غير مفهومة منه لهذا التصرف"، وذلك حسبما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة.

ونشرت السيدة منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتهم فيه دليفري بمطعم ماكدونالدز بمحاولة لسرقة إحدى شقق العملاء، من خلال وضع مخدر في البيبسي الخاص بالواجبة، حيث كتبت: "ده ماكدونالدزاللي بنأمن أطفالنا يأكلوا منه بيبعت دليفري يسرق ويحط مخدر فبيبسي وجايب معاه واحد تاني بيشاوره باين، ولولا أن فيه كاميرا فضلت تبعت في إنذار على الموبايل أن في حد بيتحرك كتير قدامها وفضحته كانت حصلت كارثة".

المصدر: القاهرة 24