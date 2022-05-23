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شاهد.. الفنانة بوسي تغضب أثناء زفافها "عليا الطلاق أبوظ الجوازة"

مجتمع

شاهد.. الفنانة بوسي تغضب أثناء زفافها
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انتشر فيديو للفنانة المصرية بوسي أثناء احتفالها بزفافها مساء الأحد، على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

@hossamgoda بوسي غضبانه عليه الطلاق ابوظ الجوازه عادي #حسام_جودة#صحفي_فن#بوسي♬ original sound - Hossam Goda
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وظهرت الفنانة بوسي من خلال الفيديو غاضبة، أثناء فقرة إلقاء بوكيه الورد الخاص بالعروسة، حيث لم يظهر زوجها بجانبها، معلقة: "عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي، أنا هربانة مني".

المصدر: المصري اليوم

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