رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من الإعلامية سبا المبارك لخطيبها السابق الفنان حازم الشريف

برسالة شديدة اللهجة، ردت الإعلامية العراقية، سبا مبارك، على تصريحات الفنان السوري، حازم الشريف، عن سبب انفصالهما.

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ويأتي ذلك بعد أن كشف المطرب السوري حازم شريف، نجم برنامج "أراب آيدول"، تفاصيل انفصاله عن خطيبته، الإعلامية العراقية سبا المبارك، حيث قال في لقاء تلفزيوني إنه لم ينفصل عن خطيبته بسبب الخيانة كما صرحت الأخيرة، مضيفا: "علاقتنا لم يسودها التفاهم بل سادتها كثرة الخلافات وهي ربطت انفصالنا بالخيانة لأنها لم تستطع تقبل الانفصال وأتفهم هذا الموضوع وردة فعلها".

وأشار إلى أنه لا مانع من الارتباط مجددا، لكنه يرفض الزواج من فنانة لأن طبيعة عملها ستحول بينها وبين الاعتناء بالمنزل والأولاد، معتبرا أن "زواج الفنانين لا يستقيم مع التركيز على تكوين عائلة".

وأكد أنه لا يمانع زواجه من فنانة في حال كان عمله بعيدا عن الفن.

هذا وردت سبا ​المبارك عبر خاصية "الستوري" على حسابها ​في إنستغرام، لافتة إلى أن "ما تقوله هو تحذير أخير، وأنها سبق وأعلنت انفصالها بكامل إرادتها إلا أن حازم كان يحارب لإستمرار علاقتهما بعد خيانته لها".

وأوضحت أن الانفصال جاء "بسبب الخيانة بالدرجة الأولى، وهي الشعرة التي قسمت ظهر البعير"، مؤكدة أنها "تملك دلائل على خيانته لها".

وشددت سبا المبارك على أنها لم ترتبط بحازم الشريف بسبب الشهرة بل عائلتها هي أساس الشهرة.

وتابعت: "إذا ارتبط بحازم الشريف ذات يوم فكان ذلك شرف له، لن أسمح له بالتحدث عني بخير أو بسوء، وتكذيبي أو تشويه صورة الحقيقة..صح ما قاله حازم..لكل فعل ردة فعل، لأن ردة فعلي ستكون صادمة إذا لم يكف الشريف عن تكذيبي..لا أريد أن أنهي مستقبله الفني بكلمة واحدة مني، ويعلم العالم من هو حازم الشريف على حقيقته..قد أعذر من أنذر".

elfann

المصدر: "الوطن" السورية + "الفن"