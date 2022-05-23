غادة إبراهيم تكشف "سبب" منعها من صعود حافلة الفنانين في جنازة سمير صبري

بعد منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، كشفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم ما حصل معها، معتبرة أن ما جرى سببه "الغيرة".

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وتصدرت إبراهيم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاجرتها في جنازة الفنان سمير صبري، مع شخصيتين، والتي قالت عنهن إنهن تعمدا عدم صعودها إلى الحافلة المخصصة للمقربين من الراحل لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في الاسكندرية.

وأوضحت، أن الذي حدث معها في الجنازة، هو ناتج عن "الغيرة"، مضيفة: "بحسبن عليها من قبل 2016 لغاية النهاردة في كل صلاة، وكل آذان، وأنا صايمة، يعني في ناس قبل ما أفطر في صيامي بحسبن عليهم، بقول حسبي الله ونعم والوكيل.. أنا مش مسمحاهم لغاية يوم الدين".

وأضافت: "هناك شخصيتان يتوعدان لها منذ عام 2016، ويتعمدان أذيتها، قائلة: اللي حصل ده مش أول مرة، ده رُكام من قبل 2016، بيتوعدوني في كل مكان، وبيضايقوني في المهرجانات وتكريمات والشغل وشركات الإنتاج".

من جهة أخرى، أكدت أنها سامحت زوجها السابق، بعد ما حدثت العديد من الخلافات بينهما، بسبب خيانته لها في وقت سابق عام 2016، مؤكدة أن هناك فنانة وإعلامية لن تسامحهما طيلة حياتها.



المصدر: القاهرة 24