بحضور عدد من المشاهير.. الفنانة الشعبية بوسي تحتفل بزفافها على هشام ربيع (فيديوهات + صور)

احتفلت الفنانة المصرية الشعبية، بوسى، مساء أمس الأحد، بحفل زفافها على مصفف الشعر، هشام ربيع، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

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وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل الزفاف، حيث رقصت الفنانة بوسي بصحبة زوجها وعدد من نجوم الفن، من بينهم محمد فؤاد، والراقصة دينا، على عدد من الأغاني.

كما حضر حفل الزفاف عدد من المشاهير، من بينهم هنادي مهنى، وأحمد خالد صالح، ومحمد نور، وخالد سليم، وعدد آخر من نجوم الفن.

المصدر: "صدى البلد" + RT