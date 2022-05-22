امرأة يابانية تستخدم شحمة أذنها في حمل الأشياء (فيديو)

تمتلك امرأة يابانية قدرة على حمل الأشياء مثل المظلات أو عصي أخذ الصور "السيلفي"، بشحمة أذنها.

وأيومي تاكادا امرأة تبلغ من العمر 37 عاما من طوكيو، لاحظت لأول مرة أن شحمة أذنها كانت مرنة للغاية عندما كانت في المدرسة الإبتدائية، حيث كان الطقس يومها ممطرا وخطر في بالها استخدام شحمة أذنها للإمساك بالمظلة كيد ثالثة، ونجحت العملية، بحسب تقرير نشره موقع "oddity central".

كانت هذه البداية فقط، حيث واصلت المرأة اليابانية استخدام شحمة أذنها الممدودة بشكل غير عادي لحمل أشياء مختلفة، مثل أجهزة التنظيف، وعصى التقاط الصور الشخصية وغيرها.

والغريب في القصة هو قدرة تمطط شحمة أذن المرأة حوالي 4.5 سم، مما يسمح لها بلفها حول أشياء مختلفة وتثبيتها في مكانها.

هذا، وأكدت أيومي تاكادا أن العملية غير مؤلمة، حيث صرحت: "عادة ما يسألني الناس إذا الأمر مؤلم ويتعجبون، ولكن ليس هناك أي ألم على الإطلاق عند سحبها أو حمل شيء ما، فشحمة أذني ترتد بشكل طبيعي إلى مكانها على الفور بعد الانتهاء".

وأوضحت الفتاة اليابانية أنها لا تعرف حقا كيف اكتسبت قدرتها غير العادية تلك، معتقدة أنه قد تكون جينات وراثية لدى عائلتها مكنتها من ذلك.

المصدر: موقع "oddity central"