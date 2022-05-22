مصر.. الجيش المصري يزوج 100 شاب وفتاة في حفل جماعي

نظمت المنطقة المركزية العسكرية في مصر، بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، حفل زفاف جماعي لـ 100 شاب وفتاة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إن حفل الزفاف الجماعي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر التواصل الاجتماعي.

وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية، كذلك توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

المصدر: "القاهرة 24"