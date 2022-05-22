إلهام شاهين تعلق على أنباء مشاجرتها مع غادة إبراهيم بجنازة الفنان سمير صبري

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، حقيقة خلافها مع الفنانة غادة إبراهيم، في جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

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ويأتي ذلك بعد أن انهارت الفنانة غادة إبراهيم خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في الإسكندرية بسبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع الجثمان، حيث قالت: "جاية أطلع الباص واحدة قالتلي الباص امتلأ.. أنا كنت رايحة وراء سمير.. الناس دي متعرفش ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل"، حسبما نشره موقع "القاهرة 24".

في حين لم تسم غادة إبراهيم الشخصيتين اللتين منعتاها من صعود الباص واكتفت بالقول إنها إلهام بنت عفاف، بينما ذكرت مواقع مصرية أن الخلاف وقع بين الفنانة غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت الفنانة إلهام شاهين لـ"القاهرة 24" قائلة: "هي بتتكلم على أتوبيس أنا معرفش بتتكلم على إيه..أنا ولا روحت أتوبيس ولا شوفته، ولا شوفت اللي اسمها غادة دي".

وأضافت إلهام شاهين: "هما زجوا باسمي من غير مناسبة وهي بتقول إن خلافها مع إعلامية، إنما أنا معرفش خالص، وبعدين وأنا مالي أمنع حد يروح دفنة، دا كلام عبيط ومحدش يهتم بيها هي مين دي؟".

وتوفي سمير صبري صباح يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض، وشهدت جنازته حضور كبير من الفنانين والإعلاميين، من بينهم نادية الجندي، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، ويسرا، وليلى علوي، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأحمد السقا، ولقاء سويدان، وهاني رمزي، وغيرهم من الفنانين.

المصدر: "القاهرة 24"