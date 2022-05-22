تصريحات قديمة لبايدن حول السعودية تطفو إلى السطح وسط سخرية مواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيل إنه في 2014، تحدث فيه عن انتقال مركز إنتاج الطاقة من السعودية إلى قارة أمريكا الشمالية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا المقطع، إذ تحول لمادة "سخرية" لدى العديد من الحسابات، حيث قال أحدهم: "فاشل من يومه، والناخبون اللي اختاروه رئيس أفشل منه"، فيما علق آخر: "بايدن النعسان يحبنا من زمان".

فاشل من يومه والناخبون اللي اختاروه رئيس افشل منه 😂 https://t.co/CAWxoDIvse — ابو شاهين (@aboshahen33) May 21, 2022

😂😂😂

عندنا يقولون لهذا الكلام كلام السعه، يعني يسولف و يهايط و هو كذاب وماعنده سالفه

هذا ماحصل مع الأهبل بايدن https://t.co/bLiKvLQVQH — ﮼فاطمه ✨🇸🇦🌺 (@toooma_nn) May 21, 2022

المصدر: RT