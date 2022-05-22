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تصريحات قديمة لبايدن حول السعودية تطفو إلى السطح وسط سخرية مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

تصريحات قديمة لبايدن حول السعودية تطفو إلى السطح وسط سخرية مواقع التواصل (فيديو)
AP Evan Vucci
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قيل إنه في 2014، تحدث فيه عن انتقال مركز إنتاج الطاقة من السعودية إلى قارة أمريكا الشمالية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذا المقطع، إذ تحول لمادة "سخرية" لدى العديد من الحسابات، حيث قال أحدهم: "فاشل من يومه، والناخبون اللي اختاروه رئيس أفشل منه"، فيما علق آخر: "بايدن النعسان يحبنا من زمان".

المصدر: RT

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