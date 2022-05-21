تفاعل كبير مع تقرير يرصد تصرفات سعوديين في الخارج (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، تقرير نشرته قناة الإخبارية الحكومية، رصدت فيه تصرفات سعوديين بخارج البلاد، ما أثار تفاعلا كبيرا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ": "مشاهير_فلس"، في إشارة إلى الذين يهتمون في كسب الأموال من مقاطع الفيديو عبر المشاهدات، دون الاهتمام بالمحتوى أو ما يتم تقديمه.

وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت "الإخبارية" التقرير، حيث قالت فيه: "هوس الأرقام ولفت الانتباه.. سواح برتبة مهرجين يشوهون صورة السائح السعودي".

وبينت القناة مقاطع فيديو مموهة، لأشخاص اعتبرتهم "يسيئون لاسم المملكة العربية السعودية"، فيما قارنتهم بأشخاص رفعوا اسم البلاد في المحافل الدولية.

وأضافت القناة: "النظام في المملكة يردع مشوهي صورة المملكة في الخارج، فالمسألة ليست شخصية، طالما أنك تحمل الهوية السعودية، وتخرج على الملأ بتصرفات تعكس انطباعا سيئا عن السعودية والسعوديين..من لقي الاحترام والتكريم عند قدومه لأرض الوطن فهو يمثل نظام السعودية وأخلاق شعبها، أما الفئة الباقية ستجد عاقبة مخالفة الأنظمة المنصوصة عند استقبالها على أرض المطار".

وفي هذا الصدد، علق أحدهم قائلا: أجمل تقرير صراحة..شكرا إعلامنا .. شكرا قناة الإخبارية..هذا السعودي فوق فوق هو الذي ينقل صورة جميلة عن بلدة ويمثلها خير تمثيل"، فيما قال حساب آخر: "ما في شي اسمه سمعة السعودي..ماتقدر تصير وصي على ملايين البشر وتتحكم بسلوكهم خارج حدودك..كل شعب فيهم الصالح والطالح وهذا الطبيعي..طالما ما خالف قوانين البلد مالك شغل فيه..ركز على ما ينفع المواطن".

اجمل تقرير صراحة شكرا اعلامنا شكرا قناة الاخبارية



هذا السعودي فوق فوق هو الذي ينقل صورة جميلة عن بلدة ويمثلها خير تمثيل https://t.co/DiD3B84STR — محمد الروقي (@Nlu5n) May 21, 2022

مافي شي اسمه سمعة السعودي.. ماتقدر تصير وصي على ملايين البشر وتتحكم بسلوكهم خارج حدودك.. كل شعب فيهم الصالح والطالح وهذا الطبيعي... طالما ما خالف قوانين البلد مالك شغل فيه... ركز على ما ينفع المواطن !! https://t.co/oXMjrBGdfX — Anonymous 🇸🇦 (@kingsSword1) May 21, 2022

هذا المطلوب من إعلامنا..👍

ولعل هذا التقرير يردع هؤلاء المهرجين ، وانزال العقوبات النظامية عليهم وإغلاق حساباتهم ..!!#مشاهير_الفلسhttps://t.co/z8LCCnO37C — عبدالله الشهراني🇸🇦 (@arab11xp) May 21, 2022

المصدر: RT